Нардеп Гайду передал автомобиль защитникам Николаева: «Пусть домчит до победы!»

Еще один автомобиль - внедорожник, необходимый николаевским защитникам для выполнения боевых задач, уехал на фронт. Отремонтированную и тюнингованную машину военным передал народный депутат Александр Гайду.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

«Это уже седьмой внедорожник, который мы передаем военным с начала полномасштабной войны, - говорит Александр Гайду. – Стараемся помогать тем подразделениям, который сейчас нуждаются в транспорте больше других».

Военные отметили комфорт и хорошую скорость автомобиля. Пошутить тоже не забыли: мол, авто отличное - в багажник «Стугна» влезет.

По словам Александра Гайду, в приобретении этой машины участвовали меценаты из Киева и Одессы, которые уже не впервые помогают в поиске и покупке транспорта для защитников. Автомобиль капитально отремонтировали, а также сделали тюнинг, необходимый для службы в боевых условиях.

«Надеюсь, машина будет надежно и долго служить нашим бойцам в выполнении боевых задач. И домчит до победы!» - добавил народный депутат.

Напомним, как ранее Гайду передал николаевским защитникам внедорожники, бронежилеты и дрон.