Художницу Примаченко посмертно наградили отличием «Национальная легенда Украины»

Художница Марию Примаченко, создавшая более 800 картин, посмертно награждена отличием «Национальная легенда Украины».
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский напомним, что имя Примаченко внесено во Всемирную энциклопедию искусства а 2009 год ЮНЕСКО объявила годом Марии Примаченко.
Известно, что 5 мая картину художницы «Цветы выросли у четвертого блока» продали на благотворительном аукционе почти за 15 миллионов гривен. Средства были переданы на нужды ВСУ.
«Даже сегодня, четверть века спустя после смерти, Мария Аксентиевна помогает нашему государству. Украина наконец-то говорит ей «спасибо» и отдает должное в соответствии с ее вкладом и заслугами», - добавил Зеленский.