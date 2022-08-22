Зеленский наградил николаевского спасателя знаком отличия «Национальная легенда Украины»

Спасатель из Николаева Игорь Ивасиков получил награду Президента Украины «Национальная легенда Украины» за высокий профессионализм, самоотверженные и отважные действия при спасении жизни людей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Игорь Ивасиков – начальник караула 2 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управление ГСЧС Украины в Николаевской области. Он неоднократно привлекался к ликвидации последствий, вызванных российскими обстрелами.

Ивасиков работал на разборах завалов ОГА, куда 29 марта прилетела вражеская ракета, а также участвовал в ликвидации пожара резервуара с непереработанным маслом на территории предприятия в Николаеве.

«Игорь в составе звена в специальном костюме Л-1 зашел в раскаленное масло, где температура горения достигала более 200°C, и подал ствол на тушение пожара, что и помогло окончательно его ликвидировать. Гордимся нашими мужественными пожарными», - добавили в сообщении.

Награждал Игоря Ивасикова лично Владимир Зеленский. Во время торжественного мероприятия было отмечено, что благодаря действиям Ивасикова из-под завалов здания ОВА были спасены 17 человек.

- 17 сохранившихся жизней. По меньшей мере, 17 причин быть сегодня здесь, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, как николаевский олимпиец Абраменко пожертвовал свою премию от Минобороны в пользу ВСУ.