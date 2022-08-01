Украина и Польша расширяют сотрудничество в сфере киберзащиты

Минцифра совместно с Госспецсвязи и Канцелярией Премьер-министра Республики Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты.

Об этом сообщает Минцифра.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Польша также неоднократно подвергалась атакам российских хакеров. Теперь мы сможем объединить наши усилия, чтобы дать отпор врагу в киберпространстве.

В рамках меморандума Украина и Польша будут обмениваться лучшими практиками в противостоянии кибератакам, проводить совместные учения, делиться информацией о киберинцидентах и бороться с дезинформацией.