ГСЧС проверила качество воздуха в Николаеве – опасных веществ нет, радиационный фон в норме

В Николаеве радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружено.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Утром в Херсонской области и днем в Николаевской области появились смог и туман, по другой версии - пылевая буря.
После этого группа радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС произвела замеры воздуха в Николаеве.
«Радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружили», – говорится в сообщении.