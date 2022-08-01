ГСЧС проверила качество воздуха в Николаеве – опасных веществ нет, радиационный фон в норме

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22.08.2022 14:43

В Николаеве радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружено.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Утром в Херсонской области и днем в Николаевской области появились смог и туман, по другой версии - пылевая буря.

После этого группа радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС произвела замеры воздуха в Николаеве.

«Радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружили», – говорится в сообщении.

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