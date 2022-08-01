ГСЧС проверила качество воздуха в Николаеве – опасных веществ нет, радиационный фон в норме

В Николаеве радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружено.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Утром в Херсонской области и днем в Николаевской области появились смог и туман, по другой версии - пылевая буря.

После этого группа радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС произвела замеры воздуха в Николаеве.