Водительское удостоверение и техпаспорт из «Дія» будут отображаться в польском приложении mObywatel

Украинцы в Польше смогут добавить цифровое водительское удостоверение и техпаспорт в mObywatel через «Дія». Эти электронные документы будут приниматься на уровне с бумажными.

Об этом сообщает Минцифра.

«Благодаря этой возможности украинцы, которые вынуждены были выехать в Польшу, смогут добавить цифровое водительское и техпаспорт из Действия в mObywatel и использовать цифровые документы на уровне бумажных», - сказано в сообщении.

По словам Государственного секретаря по цифровизации Польши Януша Цешинского, функционал шеринга уже готов. Запуск услуги появится до конца 2022 года.

«Кросгосударственный шеринг документ — это не только следующий шаг в развитии цифровых отношений между Украиной и Польшей, но и первый в мире кейс, когда две страны проводят обмен документами в государственных приложениях», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Кабмин определил перечень стран, в которых украинцам разрешено использовать документы из «Дії».