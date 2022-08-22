В Корабельном районе Николаева ремонтируют сирены, работающие с перебоями

В Корабельном районе Николаева наблюдаются сбои в работе системы оповещения. Сейчас проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Так, из-за нестабильного напряжения в сети выходят из строя конечные блоки оповещения и блоки управления на АТС. Также есть проблемы с каналами управления Укртелекома. Часто случаи повреждения сирен и каналов управления происходят и в результате вражеских обстрелов.

В Корабельном районе установлено четыре сирены. Подрядная организация и Укртелеком работают над решением проблемы. Работы продолжаются.

Чтобы получать уведомления о воздушной тревоге или ее отбое, на мобильный необходимо установить приложение «Воздушная тревога» по ссылкам:

Google Play Market

AppStore

Информация об объявлении тревоги или ее отмене также размещается на следующих информационных ресурсах:

Официальный телеграмм-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича

Официальный телеграмм-канал Николаевского городского совета.

Официальный телеграмм-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима/Николаевской ОВА.

Жители Николаева дополнительно могут узнать объявление тревоги или ее отмену на радиостанциях:

Хит-FM – 91,5 FM;

Kiss-FM – 102,1 FM;

ROKS – 100,8 FM;

Мелодия – 99,2 FM;

Украинское радио – 92,0 FM;

Радио «Промінь» – 88,8 FM;

Кроме того, соответствующая информация размещается в эфире телерадиокомпании "МАРТ" и сети Николаевского кабельного телевидения.