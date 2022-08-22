В Украине введут единый телефонный номер экстренной помощи – 112

В Украине создается система экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Теперь, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112.

Это одно из евроинтеграционных обязательств нашего государства в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла соответствующий законопроект. На линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.