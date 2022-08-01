Украина и Молдова возобновили железнодорожное сообщение в обход непризнанного Приднестровья - путь был закрыт с 1999 года

В понедельник, 22 августа, при участии Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину был открыт обновленный железнодорожный участок Березине – Басарабяска.

Об этом сообщает Министр инфраструктуры Украины, Александр Кубраков.

По словам министра, восстановление этого маршрута стало жизненно необходимым на фоне постоянных атак моста через Днестровский лиман российскими оккупантами. Власти рассчитывают, что смогут достичь объема грузоперевозок на этом участке в среднем на уровне 10 миллионов тонн в год.

«Благодарим наших партнеров из Молдовы и профильных министерств за сотрудничество и работу на результат. Наши общие проекты – это не только о транспорте, грузах и пассажирах. Мы вместе двигаемся к членству в ЕС, поэтому вместе строим общую европейскую инфраструктуру. И бесспорно должен отметить отличную работу украинских железнодорожников, реализовавших крупный международный проект «под ключ». Ведь силами наших работников восстановлена ​​инфраструктура не только на территории Украины, но и на территории Молдовы», – прокомментировал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Участок Березине – Басарабяска является однопутным, а его длина составляет 22 километра, из которых почти 21 километр - на территории Украины. Движение на ней отсутствовало с 1999 года.