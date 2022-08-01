Домбровская заявила, что стало сложнее завозить гуманитарку в Николаев: «Люди устали и уезжают в более безопасные места, а также есть проблема с горючим»

Председатель ОО «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская заявила, что сейчас тяжело находить и доставлять в город какой-то гуманитарный груз.

Об этом она рассказала в эфире телеканала D1.

Это происходит по нескольким причинам: во-первых, есть проблемы с горючим, во-вторых, люди устали или уезжают в более безопасные города.

— Сейчас очень тяжело доставить какой-нибудь груз. Это в том числе и из-за проблем с горючим, которые существуют до сих пор. Мне кажется, что с начала войны все очень хотели помочь, потому что все видели проблемы, видели, что творится. Люди, которые доставляли нам автобусы из Германии, были очень активны. А сейчас все устали, многие уезжают из города, покидают те места, где они родились и едут туда, где реже звучат сирены и меньше обстрелов. В Украине находится все меньше гуманитарных грузов, сейчас мы тяжело их находим и доставляем. Было гораздо проще сначала, – рассказала она.

Домбровская добавила, что ее команда контролирует доставку и раздачу гуманитарной помощи, ведется таблица в Excel, о каждом грузе делается отчет и всем компаниям, посольствам и другим организациям предоставляют письма с информацией о том, что было получено, в каком количестве и куда передали дальше.