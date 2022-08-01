В рейтинг Forbes «30 до 30» вошли два николаевца – герой «Азовстали» Волынский и чемпион Европы Середа

В престижный рейтинг Forbes «30 до 30» попали два николаевца: командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский и двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа.

Об этом сообщает Forbes.

В рейтинг попали молодые украинцы, которые будут восстанавливать страну.

«Суть проекта «30 до 30» – найти и показать обществу молодых людей, влияющих на будущее своих отраслей. В нынешней тридцатке те, кто защищает нас сегодня и одерживает победу завтра, те, кто будет строить новую Украину после победы. Именно они – вероятные создатели новой украинской экономики, образования и архитектуры, они будут расширять границы отечественного культурного пространства», – объяснили составители рейтинга.

Напомним, что 30-летний майор Сергей Волынский был одним из руководителей обороны «Азовстали» и исполнял обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты. Сейчас Волынский находится в плену.

"Волына фактически стал голосом защитников "Азовстали", обращаясь к мировым лидерам с призывом о спасении гражданских и раненых", - отмечается в рейтинге.

Также в рейтинг включили 16-летнего Алексея Середу, который стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду, а 21 августа повторил свое достижение, став двукратным чемпионом континента.

«Мечта Алексея – выиграть Олимпиаду и популяризировать свой спорт. Чемпионы по прыжкам в воду могут прославлять нацию так же, как братья Кличко, уверен Середа», - говорится в материале.

Также в рейтинг планировали включить николаевского пилота, Героя Украины Александра Кукурбу, но погиб на фронте. Майор Кукурба был начальником разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.