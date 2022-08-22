Проект Армия дронов собрал почти полтысячи беспилотников для ВСУ

Украинская Армия дронов собрала 472 беспилотника.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Фёдоров.

«Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты. Часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте. Спасибо каждому, кто продолжает донатить. Больше дронов – больше спасенных жизней наших воинов. Новые дроны – на подходе», - сообщил Федоров.