Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink, чтобы обеспечить связь в прифронтовых зонах

Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. Их будут использовать, чтобы обеспечить бесперебойную связь в прифронтовых зонах.

Об этом сообщает «НВ» со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Польская сторона взяла на себя покупку терминалов для Украины и их поддержку. По словам главы Минцифра, это большие деньги, которые Украине удалось сохранить.

Полученные Starlink будут использовать для обеспечения бесперебойной связи в прифронтовых зонах и работы критической инфраструктуры: больниц, учреждений социальной сферы, военной отрасли.