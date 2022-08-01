Президент Зеленский наградил отличием «Национальная легенда Украины» николаевского летчика-героя Бедзая

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно отличием «Национальная легенда Украины» николаевского полковника Игоря Бедзая.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Напомним, что Бедзай служил начальником службы безопасности полетов – старшим инспектором-летчиком Командования Военно-Морских сил. 7 мая 2022 года, во время выполнения поисково-спасательной операции Ми-14 Игоря Бедзая был поражен ракетой вражеского самолета. Полковнику посмертно присвоили звание Герой Украины. Николаевская 10-я авиационная бригада будет носить имя Игоря Бедзая.

Награду «Национальная легенда Украины» получили супруга погибшего защитника Юлия Викторовна и дочь Мария.

- Военный летчик 1-го класса. Герой Украины. За этими званиями – целая жизнь, посвященная службе во благо государства. Поражающие качества и дела. Его опыт – это десятки важных боевых задач. Его ученики – это 15 экипажей. Его мужество – это десять единиц авиационной техники, которые еще в 14-м году в условиях сверхвысокого риска он вывез в Николаев из заблокированного аэродрома в Саках. Его пример – это 217 воинов из Крыма, которые, следуя ему, остались верны присяге и Украине, - рассказал Глава государства.