Зеленский анонсировал реформы, чтобы ветераны смогли адаптироваться в гражданской жизни

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального форума ветеранов и анонсировал изменения в государственной политике в отношении ветеранского сообщества.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Должны создать больше возможностей для ветеранов. Без таких изменений, без этой реформы просто невозможно. Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашего государства на передовой, но и в послевоенное развитие Украины. И реагировать должно не только государство, но и бизнес, что очень важно, работодатели, образование.
- Мы создадим такую систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире. Можно привести пример израильской модели, а также американской. Но наша цель состоит в том, чтобы украинский опыт ветеранской политики стал со временем новым примером для подражания другим в мире, - сказал Зеленский.