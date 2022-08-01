Зеленский анонсировал реформы, чтобы ветераны смогли адаптироваться в гражданской жизни

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального форума ветеранов и анонсировал изменения в государственной политике в отношении ветеранского сообщества.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Должны создать больше возможностей для ветеранов. Без таких изменений, без этой реформы просто невозможно. Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашего государства на передовой, но и в послевоенное развитие Украины. И реагировать должно не только государство, но и бизнес, что очень важно, работодатели, образование.