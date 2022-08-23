Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев

Во вторник, 23 августа, Президент Польши Анджей Дуда по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте польского президента.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры президентов и делегаций, посвященные ситуации в Украине, поддержке Украины в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.

Кроме того, Президент Анджей Дуда также примет участие во 2-м саммите Крымской платформы, созванном Президентом Украины.

«Крымская платформа — форум с участием высших глав государств и международных организаций, направленный на восстановление территориальной целостности Украины и прекращение незаконной оккупации Крыма российской федерацией. Инаугурация Платформы состоялась 23 августа 2021 года в Киеве при участии Президента Анджея Дуды», - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта пятая встреча Президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны.

Напомним, что встреча визит Анджея Дуды проходит накануне Дня Независимости Украины, 24 августа. В Офисе Президента ожидают, что 23 и 24 августа россия усилит ракетные обстрелы украинских городов, в том числе Киева.