В Николаевской областной детской больнице провели уникальную операцию по удалению злокачественного новообразования

В «Николаевской областной детской клинической больнице» провели уникальную операцию по удалению новообразования малого таза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главного врача по медицинской работе Ирина Ткаченко.

«При поддержке коллег из «Охматдет» Романа Жежера, медицинского директора Чернышук Сергея, коллег из «Николаевского центра онкологии», медицинского директора Дмитрия Пышак и и.о. директора Дмитрия Лагочева в стенах «Николаевской областной детской клинической больницы» проведена уникальная операция по удалению новообразования малого таза», – пишет Ткаченко.

По ее словам, 15-летняя девочка была доставлена в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» в ургентном порядке с диагнозом: Злокачественное новообразование малого таза, которое привело к нарушению функций органов малого таза и брюшной полости. Во время лечения был диагностирован миофибробластом, мамарный тип. Многочасовая операция по удалению опухоли была проведена в стенах КНП «НОДКБ».

«В настоящее время девочка выписана и находится на этапе реабилитации. Благодарю всех коллег за участие. Конструктивное сотрудничество больниц во благо нации!» - резюмировала заместитель главного врача по медицинской работе.

Напомним, ранее врачи спасли 9-летнюю николаевскую девочку, которой обломок кассетного снаряда почти насквозь пробил голову.