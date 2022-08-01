Журналисты разоблачили ложь российских пропагандистов по делу убийства Дарьи Дугиной

В сети разоблачили ложь российских пропагандистов, которые утверждали, что к убийству дочери кремлевского идеолога Александра Дугина причастна украинка Натальи Вовк. На фото показали очевидные признаки подделки документа.

Об этом в Twitter написал эстонский журналист Лаури Линнамаэ.

В российских пропагандистских СМИ быстро распространили фотографию «удостоверения» вероятной «преступницы» - гражданки Украины Натальи Вовк. В документе говорится, что она является военнослужащим полка спецназначения НГУ «Азов».

Эстонский журналист утверждает, что российские спецслужбы нарисовали удостоверение в фоторедакторе. При этом он отметил, что документ является фейком.

Отмечается, что РФ пытались сгладить неравномерные пиксели изображения и старались как можно более реалистично вставить другую фотографию в удостоверение.

На увеличенном изображении показаны пиксели, подтверждающие факт замены фотографии в удостоверении. Более того, в россия безуспешно пыталась сделать реалистичный штамп на фотографии.

Пропагандисты «замазали» пиксели в фейковом удостоверении. Фотографию в удостоверении наложили поверх другого изображения.

Журналист предположил, что в качестве дополнительных «доказательств» виновности Натальи Вовк российские пропагандисты могут показать обличительный сюжет в течение двух дней.

«Дальнейшие действия (прогноз): в течение 48 часов бункер покажет на канале Россия24 агента-убийцу вместе со свастиками, паляницей, тротилом, бревном семерок и бюстом Антонио Бандеры», - написал журналист.

Штамп также указывает на то, что документ - подделка. Российские пропагандисты пытались нарисовать правдоподобный штамп.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

22 августа в фсбрф отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству пропагандистки дугиной. «Азов» также отрицал свою причастность к ликвидации дочери дугина.

В свою очередь, Эстония назвала провокацией версию фсб об убийстве дугиной и не получала запросы относительно Вовк.