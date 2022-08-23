«Мы никогда не признаем чужих цветов на своей земле»: Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Во вторник, 23 августа, в День Государственного флага Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия сине-желтого флага.

Об этом сообщается на сайте Офиса Главы государства.

В присутствии Главы государства был поднят самый большой флаг страны, расположенный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» в Киеве. Торжественное поднятие произошло в сопровождении военного оркестра. Раздался Государственный гимн. Рота почетного караула прошла маршем.

Во время выступления Президент отметил, что каждый год незадолго до Дня Независимости украинский народ чтит один из главных своих символов и одну из самых больших святынь – Государственный флаг Украины.

«Сочетание двух цветов, которые мы невероятно любим, бережем и никогда не променяем ни на какие другие. Никогда не признаем чужого цвета на своей земле и в своем небе. И всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства объявил минуту молчания в память героев, отдавших свои жизни за эти цвета.

Президент отметил, что наш флаг много прошел и много где побывал. В частности, он был внесен в парламент в день провозглашения независимости Украины, он был в космосе вместе с Леонидом Каденюком, на Северном полюсе с нашими полярниками, покорял Эверест. Сине-желтый флаг также был звездой на сценах в Стамбуле, Стокгольме и Турине, когда у него заворачивались украинцы, получившие первое место на Евровидении, победно поднимался выше флагов других государств на Олимпийских играх в Атланте, Сиднее, Пекине, Лондоне и многих городах мира.

«Он также побывал на Олимпиаде-76 в Монреале, когда во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мигаль. В вышитой рубашке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец-то произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу», – рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что сине-желтые цвета были на броне и у сердца украинских воинов, когда они в 2014 году увольняли Краматорск, Славянск, Мариуполь и десятки других городов, а в 2022-м – Киевщину, Черниговщину, Сумщину и другие наши оккупированные земли.

«Он был свидетелем рождения мирового шедевра и вживую слышал, куда должен идти «русский военный корабль». Сейчас – каждый на своем месте: наш флаг вернулся на остров Змеиный, а крейсер «Москва» пошел по заданному курсу», – отметил Глава государства.

Президент выразил убеждение, что сине-желтый флаг снова развевается там, где он должен быть по праву.

«Во всех временно оккупированных городах и селах Украины. Оккупированных – временно. Взвеет – навсегда. В Мелитополе над площадью Победы. Там, где не может быть флага проигравших войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне над площадью Свободы. Там не может быть знамени тех, кто не знает, что такое свобода. Там будет сине-желтый», – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинское знамя снова будет на Азовском проспекте в Бердянске, на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Аджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских пес.

«Там не может быть знамени тех, кто впервые слышит эти названия. Там будет сине-желтый. И в Крыму. В Ялте, в Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петре. Украинский и крымскотатарский флаги. И как бы ни кто ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом», – подчеркнул Глава государства.

Сине-желтый флаг также будет в Лутугино, над Домом культуры имени Тараса Шевченко, в Лисичанске, над Дворцом культуры имени Владимира Сосюры, потому что рядом с этими именами не может быть другого флага, убежден Владимир Зеленский.