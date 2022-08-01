В Риге приступили к демонтажу советского памятника

Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника «Освободителям советской Латвии» в Пардаугаве (Рига) начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы.

Об этом сообщает портал Delfi.

У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер.

Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.

У памятника также дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции. По периметру территории можно увидеть не менее десяти микроавтобусов стражей порядка. Накануне, когда были начаты подготовительные работы для сноса памятника, рядом собрались около 50 протестующих, которых удалось разогнать примерно в течение часа. Всего полиция задержала семь человек.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич объявил в социальных сетях, что иностранцы, уличенные в незаконных действиях во время демонтажа памятника, будут включены в список нежелательных для Латвии лиц и высланы из стран.

Тем не менее, рядом с памятником появились русскоговорящие люди, которые выстыпают против демонтажа.

Напомним, ранее в эстонской Нарве демонтировали памятник советскому танку.