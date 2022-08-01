Оккупанты разработали «методичку» для агитаторов на оккупированных территориях, чтобы убеждать население, что они не мародеры и убийцы, а Буча - «фейк Зеленского»

На временно оккупированных территориях россиянам раздают инструкцию чтобы убежать мирное население в том, что оккупанты пришли с добрыми намерениями и не являются ворами и убийцами.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

Как указано в преамбуле «документ распространяется исключительно инструкторов, аффилированных руководством «единой России» и не может быть передан на ознакомление третьим лицам».

Из документа следует, что единственным органом, курирующим работу оккупационных администраций на захваченных украинских территориях определена кремлевская партия «единая россия». Любые другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии. С другой стороны, сама связь оккупационных структур с «единой россией» является секретной информацией и не подлежит разглашению.

Согласно «методичке» оккупантам разрешен «сбор материальных средств у населения». Вместо этого строго запрещено принимать пищевые продукты и медикаменты (в том числе герметично упакованные) из-за частых случаев отравления.

Также документ содержит таблицу с вопросами, которые часто ставит украинское население оккупантам и типичными ответами с дополнительными разъяснениями, среди них:

- россия будет нас бомбить? – Нет, россия выполняет высокоточные удары по военным объектам (украинские новости ошибочны);

- Я не хочу жить в рф – Вы просто боитесь. рф страна больших возможностей (сообщить органам военной полиции);

- Почему вы это делаете, вам платят? – Нет, мы добровольцы (не члены партии);

- Почему русская армия занимается мародерством? – Российская армия не занимается мародерством (если есть свидетели, сказать что это человеческий фактор и все);

- Говорят, что в рф нищета – это ложь, в рф почти каждый может позволить себе личный автомобиль;

- Нам рассказывали о Буче – это фейк от Зеленского;

- Неужели Зеленский нас ненавидит? – Зеленский ничего не решает, все решают кураторы из США (вспомнить, что он наркоман);

- Почему военная техника находится рядом с домами? – В целях вашей защиты и безопасности.

Ранее сообщалось, что российских чиновников по методичкам ФСБ учат правильно хвалить путина и комментировать войну в Украине.