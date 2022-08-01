Ким посоветовал николаевцам встретить День Независимости за городом: «Мы понимаем, что угроза повышенная»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким посоветовал жителям города отметить День Независимости Украины за городом.

Об этом он сказал в эфире Медиацентра.

Он отметил, что прошлый День Независимости прошел отлично, а в сегодняшних реалиях лучше позаботиться о безопасности и встретить праздник на природе.

— Мы очень шикарно в прошлый раз отпраздновали День независимости. Но в этот раз мы не будем праздновать. А людям я советую встретить наш великий праздник на природе где-то подальше, чтоб спокойно можно было отпраздновать. В общем, мы не закрывали город, не вводили дополнительные комендантские часы. Но понимаем, что угроза повышенная, поэтому на дистанционном режиме работают органы власти и коммунальные предприятия. Мы советуем приложить максимальные усилия и не пренебрегать правилами безопасности, - сказал глава ОВА.

Также он отметил, что не менял условия комендантского часа.

Напомним, в ОП ожидают, что россия может увеличить на День Независимости количество ракетных обстрелов некоторых украинских городов, в том числе и Киева.