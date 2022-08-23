Сервисом «Дія» пользуется уже 18 миллионов украинцев

Число пользователей разработанного Министерством цифровой трансформации Украины сервиса «Дія» достигло 18 миллионов.

Об этом сообщил глава Министерства Михаил Федоров.

«18 миллионов пользователей в приложении Дія! Спасибо, что приобщаетесь к построению самого удобного цифрового государства в мире», - написал он.

Как известно, «Дія» была впервые представлена в 2019 году и официально запущена в 2020 году.

Приложение позволяет хранить водительские права, внутренний и загранпаспорта и другие документы в смартфоне, а также передавать их копии при получении банковских или почтовых услуг, заселении в гостиницу и в других жизненных ситуациях. Также через «Дію» (приложение и/или портал) можно получить такие государственные услуги как є-Малятко (комплексная услуга при рождении ребенка), зарегистрировать бизнес и ФЛП онлайн, платить налоги и подавать декларации, подписывать любые документы, изменять место регистрации и т.д. К 2024 году планируется перевести 100% государственных услуг в действие.