В Киеве открыли Аллею смелости, на которой будут отмечать настоящих друзей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда приняли участие в открытии Аллеи смелости на площади Конституции в Киеве. Аллея заложена по инициативе Главы Украинского государства к 31-й годовщине независимости Украины. Место выбрано не случайно, ведь именно на площади Конституции напротив Верховной Рады родилась современная независимая Украина.

Об этом сообщает ОП.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на этой аллее будут указаны имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости, стал президент Польши Анджей Дуда.

«Сегодня я хочу в присутствии Президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Его имя всегда будет на этой Аллее. Это символ храбрости, символ дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ОП отметили, что Анджей Дуда сыграл особенно важную роль в укреплении обороноспособности нашего государства в первые дни полномасштабной агрессии РФ. Он прибыл в охваченную войной Украину, назвал действия России беспрецедентным нарушением международного права и подчеркнул, что этим РФ исключает себя из международного сообщества.

Именно Польша одной из первых стран ЕС стала новым домом для миллионов вынужденных переселенцев из Украины. Промышленность, бизнес, рядовые поляки – каждый присоединился к скорейшей адаптации и поддержке наших граждан. Польское правительство и Сейм максимально упростили процедуры пересечения границы и последующего включения украинцев в дружественное европейское сообщество.