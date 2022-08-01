АТ «Миколаївгаз» до Дня незалежності передав авто ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення підприємство перелаштувало свою роботу: «Ми стали на варті газової безпеки міста та області!».

З перших лютих днів нашої країни АТ «Миколаївгаз» активно долучився до оборони міста. Техніка компанії використовувалась при будівництві захисних споруд, а фахівці компанії пішли боронити країну у лавах ЗСУ.

Газовики - то одна велика родина і ми разом долаємо всі негаразди. Дякуючи колегам з інших регіонів ми отримували гуманітрану допомогу, яку передавали ветеранм праці компанії, дружинам чиї чоловіки зараз на передовій.

У такий складний для країни час ми стали на захист енергетичного фронту країни та допомагаємо ЗСУ наближати Перемогу. За пів року російської агресії проти українського народу ми передали на потреби армії 12 автомобілів.

До Дня Незалежності України чергове авто передано до однієї з бригад Миколаєва, яка боронить кордони нашої області та приймає участь у визволенні Херсона. Авто з високою прохідністю тепер допомагатиме армійцям виконувати завдання в зоні бойових дій.

Разом до Перемоги!