В Украине приемные семьи будут лишать права опеки за отказ от обязательной эвакуации

Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают детей большему риску и отказываются от обязательной эвакуации.

Соответствующее постановление Кабмин принял 23 августа, сообщили в Минреинтеграции.

В случае отказа от эвакуации судьбы детей из вышеуказанных категорий государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда несовершеннолетних эвакуируют.

Учреждения или воспитателей будет определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, заведений, где предусматривается круглосуточное пребывание детей.

Напомним, что обязательную эвакуацию, которая сейчас проходит из Донецкой области, могут распространить и на другие области, пострадавшие от боевых действий.