Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли, - ГУР

Российские оккупанты обстреливают с минометов золоотвалы Запорожской Тепловой электростанции, чтобы поднять облака радиоактивной пыли и ядовитых веществ.

Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что золоотвалы - это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций.

«Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния», - добавили в сообщении.

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации.

В свою очередь, оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических «обстрелов со стороны ВСУ».

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают стягивать войска и технику на территорию Запорожской АЭС.