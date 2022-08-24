В Эстонии призвали своих граждан не ездить в РФ: опасаются провокаций

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу советует гражданам страны избегать поездок в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

" В связи с агрессивной антиэстонской риторикой, значительно возросшей в последние дни со стороны Российской Федерации, я хотел бы повторить предупреждение Министерства иностранных дел Эстонии о необходимости избегать каких-либо поездок на территорию России " , - заявил Рейнсалу. « Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться в России. Россия – страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены » , - добавил он.

Ранее Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией заявление ФСБ РФ о причастности к убийству пропагандистки Дарьи Дугиной какой-то украинки Наталии Вовк и ее бегства в страну.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ РФ отчитались о «раскрытии» убийства дарьи дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности "Азова" к убийству пропагандистки дугиной. Азов также отрицал свою причастность к ликвидации дочери дугина.