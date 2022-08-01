Минобороны рф подтвердило, что соучредитель «Громадського радио» Максим Буткевич находится в плену

В минобороны рф подтвердили, что основатель «Громадського радио» Максим Буткевич находится в плену на территории «ЛНР».

Об этом сообщил российский правозащитник Павел Чиков в Telegram.

С началом полномасштабной войны Буткевич временно приостановил деятельность по помощи беженцам, журналистскую, гуманитарную, просветительскую и правозащитную активность и отправился служить в ВСУ.

В ответе на запрос его адвоката Леонида Соловьева в министерстве обороны России подтвердили, что Буткевич находится на территории так называемой «ЛНР». В заявлении отмечается, его состояние здоровья удовлетворительное.

Справка: Максим Буткевич — украинский правозащитник и журналист, вставший в ряды украинской армии в марте 2022 года. Координатор и соучредитель проекта «Без границ» , направленного на помощь искателям убежища и украинским переселенцам и противодействию языку розни. Соучредитель центра прав человека ZMINA, Общественного радио.

Ранее работал на BBC World Service и ряде общеукраинских телеканалов, несколько лет был гостевым лектором НаУКМА, а также входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД.