В россии возбудили уголовное дело из-за сноса советского памятника в Латвии

Следственный комитет россии возбудил уголовное дело в связи с сносом в Риге памятника «освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение Следственного комитета рф.

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов российской федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», - говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено по статье 243.4 Уголовного кодекса россии (« Уничтожение или повреждение военных захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов или посвященные дням воинской славы россии»).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в рамках дела «дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности».

Как сообщает Delfi , во вторник в Риге в парке Победы завершили демонтаж трех крупных фигур советского мемориального ансамбля. Согласно принятому специальному закону, полностью памятник должны снести до 15 ноября.