Глава Николаевской ОВА Ким наградил сотрудников Николаевской областной варты

Во вторник, 23 августа, в канун Дня Независимости состоялась торжественная встреча начальника Николаевской ОВА с сотрудниками Николаевской областной варты. Во время встречи Виталий Ким наградил Почетным знаком «Святой Николай Чудотворец» III степени руководителя Николаевской областной варты Николая Кукурузу.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Также глава области вручил грамоты сотрудники Варты и волонтерам, которые внесли свой вклад в становление предприятия.

Со своей стороны Николай Кукуруза отметил, что пока наши герои-воины защищают страну в окопах, сотрудники Областной варты делают все необходимое в тылу, однако в любой момент готовы защитить Родину на поле боя.