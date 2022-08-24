В Запорожской области подорвали автомобиль с местным гауляйтером Сушко - он скончался в больнице

В среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушко. В результате он погиб.

Об этом сообщает представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram .

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», - написал он.

Коллаборант сообщил, что в результате взрыва Сушко получил ранение и в критическом состоянии его госпитализировали, где он и скончался.

Напомним, как 23 августа в Херсоне попытались подорвать очередного коллаборанта.