«Командный пункт был, их полностью всех раз*ебали»: Оккупант рассказывает о потерях российской армии после удара ВСУ по Антоновскому мосту

Два российских оккупанта обсуждают состояние Антоновского моста в Херсонской области после нанесения точных ударов со стороны украинских защитников.

Об этом сообщает ГУР.

Один из оккупантов рассказал о потерях с их стороны после обстрелов - был полностью уничтожен командный пункт с личным составом, а его собеседник жалуется на проблемы с денежным довольствием в армии рф.

- Что ты у него спросил, я не понял?

- За Антоновский мост. Говорю, ездишь через Антоновский мост, х*ево там, эти пробоины? А он ездил: "Ну да. По Антоновскому мосту ездим на тот берег Днепра, оттуда привожу раненых".

- Я говорю, не рассказал, что их управление раз*бали , да, всех?

- Нет.

- Их управление 56-бригады - там всему п*здец. Там ракета прилетела. Всех замполитов, зам по тылу, всех, кто сидели в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз*бали.

- По денькам получается так: если живой остался, то начались проблемы, понимаешь? Я же пошел только из-за денег, бл*! А их*я не дали! Только бл*, натерпелся без толку, понимаешь? Тогда надо самоликвидироваться.

Ранее сообщалось, что оккупанты строят переправу из барж через реку Днепр рядом с Антоновским мостом.