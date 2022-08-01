Джонсон гордится называть украинцев друзьями, а Столтенберг процитировал Тараса Шевченко: Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

В среду, 24 августа, по случаю 31-й годовщины провозглашения Независимости мировые лидеры поздравили Украину и ее народ с праздником. Среди них: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Президенты Польши и Израиля.

В частности, Борис Джонсон в своем Twitter опубликовал фото украшенной подсолнухами и синими гортензиями Даунинг-стрит и добавил, что «Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать украинских друзей - сейчас и в будущем».

Позже Джонсон записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с Днем независимости.

«Сегодня независимость Украины снова под угрозой, и ее народ сражается со сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и свои семьи и сохранить право решать свою судьбу в собственной стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что никакая сила на земле не сможет преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев», - заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что сколько бы времени ни не потребовалось для победы в войне, Великобритания будет стоять на стороне Украины и оказывать всю возможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

«С 24 февраля мы поставили Украине больше оборонительного оружия, чем любая другая европейская страна, включая почти 7000 противотанковых ракет. И мы приняли более 100 тысяч наших украинских друзей, чтобы найти безопасность здесь, в Великобритании. Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент настанет, а он настанет, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что являемся друзьями Украины», - подчеркнул Джонсон.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you. У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Кроме того, Министерство обороны страны решило оригинально поздравить Украину исполнив известную песню Kalush Orchestrа «Stefania».

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил народ Украины, заверив, что страна может рассчитывать на членство в Альянсе.

«В День Независимости Украины я отдаю дань уважения храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые борются за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на Альянс всегда. Украина победит!»- заявил генсек.

Кроме того, в своем поздравлении Столтенберг процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко под названием «Та не однаково мені».

«Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені», - цитирует стихотворение генсек НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда, который ранее стал первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости в Киеве, в своем поздравлении к украинцам заявил о уверенности победы Украины в войне, развязанной россией.

«Польша первой в мире признала независимость Украины. И сегодня мы солидарны с вами, поскольку Украина защищает свою свободу, отбиваясь от российских агрессоров. Я знаю, ты победишь. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, восстановленная из разрушений, будет процветать в европейском сообществе. Примите мои наилучшие пожелания по случаю годовщины вашей независимости - в то время, когда мы все видим цену независимости. Пусть дружба крепко свяжет поляков и украинцев! Да здравствует независимая Украина! Да здравствует свободная Польша!», - сказал Дуда.

Поздравил Украину и Президент Израиля Ицхак Герцог. Глава страны пожелал возвращения мира на украинские земли.

«В этот день национальной гордости и солидарности я выражаю свои самые искренние пожелания Украине и ее народу. Мы на вашей стороне во время борьбы и надеемся праздновать с вами радостные события, когда мир победит»

Президент Израиля также выразил соболезнования в связи со смертями и разрушениями в Украине, вызванными войной. Он напомнил, что в следующем месяце еврейский народ будет праздновать начало нового года.

«Молитвы за восстановление мира в Украине и конец боев будут среди самых неотложных моих молитв в этом году», – подчеркнул президент Герцог.

Напомним, как союзник российских оккупантов лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал «мирного неба».