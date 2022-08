Джонсон гордится называть украинцев друзьями, а Столтенберг процитировал Тараса Шевченко: Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.

У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK