Президент и Первая леди Украины почтили память украинских Героев и приняли участие в «Молитве за Украину»

В День Независимости Украины, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской почтили память Героев Небесной Сотни и погибших во время российско-украинской войны.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Президентские супруги прибыли к памятному кресту на месте гибели участников Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

«Владимир и Елена Зеленские установили лампадки у креста и поклонились, чествуя память павших за свободу», - сказано в сообщении.

Зеленские также почтили память защитников нашего государства, погибших во время российско-украинской войны. Глава государства с Первой леди возложили цветы к Стене памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Была выстроена рота почетного караула и раздались звуки трубы. Память украинских героев почтили минутой молчания.

Также Президент с супругой приняли участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости «Молитва за Украину» в Софиевском соборе в Киеве.

Камерный хор исполнил «Отче наш». После этого предстоятели церквей и руководители религиозных организаций помолились за Украину и выступили с речью.

«Они пожелали скорейшего наступления мира, а также силы украинскому народу, чтобы выстоять во время тяжелых испытаний», - добавили в сообщении.

После окончания выступлений хор исполнил духовный гимн «Боже великий, единственный, нам Украину храни!».

Глава государства поздравил предстоятелей церквей и руководителей религиозных организаций с Днем Независимости и поблагодарил за духовную поддержку украинского народа.

Напомним, как Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости.