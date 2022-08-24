Минреинтеграции планирует обеспечить все эвакуированные многодетные семьи ноутбуками, чтобы дети учились дистанционно

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что каждая многодетная семья в эвакуации получит ноутбук для обучения детей.

Об этом она заявила в ходе информационного телемарафона.

— Мы решили, как министерство, найти возможность каждой переедущей многодетной семье дать ноутбук, чтобы дети могли учиться. Нам нужно, чтобы дети учились, развивались. Каждая многодетная семья получит ноутбук, – рассказала она.

Также вице-премьер добавила, что во время эвакуации государство обеспечивает бесплатную транспортировку, предоставляет жилье, питание и медицинский уход.

— Плюс, мы выплачиваем единовременную помощь, как только человек садится в поезд, оформляем справку ВПЛ... А также, на перроне по прибытии, выплачиваем сразу 2200 гривен или, в зависимости от человека, если он с инвалидностью, то 3000. Первая единовременная выплата всегда есть, – подчеркнула Верещук.

Она отметила, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей осталось около 52 тысяч детей и всего 350 тысяч населения.

Напомним, как в МВД рассказали, какие меры безопасности будут приняты в школах до нового учебного года.