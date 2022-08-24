Глава МИД Португалии прибыл в Киев

В среду, 24 августа, Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо прибыл в украинскую столицу с рабочим визитом.

Об этом главы МИД сообщил в своем Twitter.

В государственный праздник Кравиньо выразил слова поддержки народу Украины.

«Имею честь быть в Киеве в этот день, когда отмечают 31-ю годовщину независимости Украины, которую россия стремилась и не смогла уничтожить. Я приношу послание солидарности и политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки», - написал он.

Напомним, что днем ранее, несмотря на заявления украинских властей о вероятном усилении ракетных ударов по стране, Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. В этот день в центре Киева открыли Аллею смелости, на которой будут отмечать настоящих друзей Украины - польский президент стал первым мировым лидером, который отмеченным на этой Аллее.