В Украине запустили «Поезд к победе» – вагоны посвящены оккупированным территориям и подвигам людей, сопротивляющимся россии

Укрзализныця запустила «Поезд к победе», в составе которого семь пассажирских вагонов, курсирующих по маршруту Киев – Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Отмечается, что каждый вагон, расписанный украинскими художниками, посвящен временно оккупированным территориям и подвигам людей, сопротивляющихся российским захватчикам.

«Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, которые противятся российским войскам. Основой для сюжетов стали подвиги борющихся украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность», - говорится в сообщении.

Чтобы узнать истории, изображенные на вагонах, посвященные Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской областям и Крыму, создали специальный сайт .