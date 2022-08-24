СБУ предотвратила попытку ФСБ рф организовать в Украине постановочные «акции протеста» ко Дню Независимости

Служба безопасности Украины предотвратила планы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины.

Об этом СБУ сообщила в своем Facebook.

По замыслу вражеских спецслужб, «митингующие» должны активно критиковать и осуждать военное командованиеУкраины, а организаторы планировали снять это на видео.

«Таким образом, они стремились создать «нужный контент» для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ» - добавили в сообщении.

Как установила СБУ, организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО «Журналисты Стремоусова». Они имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 провели ряд заказных митингов в Киеве.

Известно, что их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности «заместителя оккупационной военно-гражданской администрации» в Херсоне и по материалам СБУ ему еще в начале полномасштабного вторжения поставлено в известность о подозрении за государственную измену.

По имеющейся информации, ФСБ продумывала «акции» заранее. Установлено, что сотрудники вражеских спецслужб вышли на новый контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года.

Позже им была поставлена ​​задача организовать массовые «протестные» акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ.