Помощь от ООН получат еще 70 тысяч украинцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине окажет помощь еще 70 тысячам украинцев. Выплаты являются дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, помощь от УВКБ ООН в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев уже получили 140 тысяч человек.

«Особенно острой является потребность в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимым категориям населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе, и др.)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что фонд ООН приостановил прием заявок на помощь многодетным украинским семьям.