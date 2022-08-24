Домбровская поздравила украинцев с Днем Независимости, а также поблагодарила защитников, медиков и спасателей, борющихся за наше будущее

Глава фракции Слуга Народа в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская поздравила всех украинцев с Днем Независимости. И поблагодарила украинских военных, медиков и спасателей, которые делают свою работу в это тяжелое время.

Соответствующее видеообращение она опубликовала в Telegram.

— Я, Татьяна Домбровская из города-героя Николаева. Я – украинка, свободна и независима. Сегодня во время полномасштабной войны, которую начала против нас россия, за мою свободу и независимость хочу особенно поблагодарить наших защитников и защитниц, отстаивающих нашу землю, наших медиков и спасателей, коммунальных служб. Всем, кто сражается за наше будущее. Спасибо тебе моя Украина! Вместе победим! С Днем Независимости! – заявила она.