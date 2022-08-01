Не с пустыми руками: Джонсон уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения россии приехал в Киев

В среду, 24 августа, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину. Политик встретился в украинским правительством и заявил о новом пакете военной помощи.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

«Рад приветствовать в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене!Нашему государству удалось иметь такого друга!», - написал Глава государства в своем Telegram.

Борис Джонсон в своем Twitter отметил, что «то, что происходит в Украине, важно для всех нас», именно поэтому он сегодня в Киеве.

«Великобритания будет и впредь поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и победит в этой войне», - добавил он.

В День Независимости Джонсон прибыл не с пустыми руками: премьер-министр объявил о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи на $63,7 миллионов, в который войдут 850 микродронов.

В канцелярии главы британского правительства отметили, что новый пакет помощи Лондона поможет улучшить возможности дальнего обнаружения целей.

В свою очередь, Зеленский вручил премьер-министру Великобритании орден Свободы за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Зеленский и Джонсон вместе погасили новую марку Укрпочты, посвященную смелости украинцев, которые защищают свою землю на фронте и в тылу.

Кроме того, британский лидер принял участие в открытии на Аллее Славы таблички в его честь.

Отмечается, то на этой аллее будут указаны имена партнеров, которые оказывают Украине поддержку с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.