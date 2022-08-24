Николаевский военный летчик получил от Президента Зеленского «Крест боевых заслуг»

Президент Украины Владимир Зеленский вручил «Крест боевых заслуг» командиру авиационной эскадрильи 299-й николаевской бригады тактической авиации, подполковнику Ростиславу Лазаренко.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

С начала вооруженной агрессии Лазаренко совершил 88 боевых вылетов, в том числе 58 боевых вылетов – с 18 мая по 1 июля 2022 года. Участвовал в уничтожении скопления бронированной техники и живой силы противника. Вылеты выполняли в сложных условиях противодействия со стороны противовоздушных средств и истребителей противника.