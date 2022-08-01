Президент Зеленский наградил украинских военных и членов семей погибших Героев орденом «Золотая Звезда»

По случаю Дня Независимости Украины Президент Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших Героев, а также другие государственные награды.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Церемония прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Глава государства поздравил всех с праздником и поблагодарил присутствующих и всех, кто защищал и защищает независимость нашего государства в течение шести месяцев жестокой полномасштабной войны с Россией, восьми лет героической обороны на Донбассе и всех лет борьбы за Украину.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память всех украинцев и украинок, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства.

«Наши люди прошли много испытаний, выстояли против зла, и сегодня мы можем сказать уверенно, что независимость Украины мы сохраним навсегда. Сохраним, потому что у нас есть такие воины. Сохраним, потому что у нас есть такие граждане. Сохраним, потому что у нас есть такое единство. Сохраним, потому что у всех нас есть понимание, за что и за кого мы сражаемся», – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет забирать чужое и покорять другие народы.

«Мы сражаемся за то, чтобы украинские дети на украинской земле были свободными, имели право на свое счастье и возможность это право реализовать», – сказал он.

По убеждению Главы государства, когда у народа, у государства, у Вооруженных Сил, защищающих свою страну, есть светлая понятная цель, победа становится неизбежной.

«Ибо свет всегда преодолевает тьму. Украина обязательно победит. И обязательно настанет день, когда мы поздравим друг друга с нашей важнейшей целью, с этим результатом – с победой, которую вы добываете своей исторической борьбой», – убежден Владимир Зеленский.

В частности, Президент вручил «Золотую Звезду» жене Героя Украины, подполковника Геннадия Матуляка, удостоенного высокой награды посмертно. Командир авиационной эскадрильи ВСУ был сбит враждебными силами при выходе из-под удара после выполнения задания в Гостомеле. Перед этим летчик нанес ракетно-бомбовый удар по скоплению техники и живой силе противника.

Глава государства также передал орден жене Героя Украины полковника Александра Оксанченко. Он являлся инструктором-пилотом 831-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр». Погиб в бою над Киевом, во время противостояния силам противника, превосходившего по численности. Полковник отвлекал на себя большую часть вражеской авиации.

Звезду Героя Украины старшего лейтенанта Вячеслава Радионова получила его мать. Старший летчик погиб при выводе авиации из-под ракетного удара по аэродрому Василькова. Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух.

«Золотую Звезду» из рук Владимира Зеленского получила жена майора Степана Чобана, погибшего, выполняя боевое задание на самолете Су-27. Командир авиационного звена был сбит с вражеского ПЗРК при отражении массированного авиационного налета над Кропивницким. Майор принял на себя основной удар и отвлек на себя вражескую авиацию.

Орден вручен также командиру батальона, подполковнику Ивану Голишевскому, который в феврале-марте вместе с собратьями оборонял населенный пункт Кременная и останавливал продвижение врага в направлении Краснореченское – Кременная. Благодаря организованной обороне рубежа батальоном и приданными подразделениями было остановлено пришествие превосходящих сил противника. Вооруженные силы рф понесли значительные потери личного состава и техники.

Владимир Зеленский вручил «Золотую Звезду» командиру десантно-штурмовой роты, старшему лейтенанту Владимиру Гуцулу, который с 25 февраля 2022 получил задачу удержать мост через Днепр в Херсонской области. На определенных позициях он лично в течение двух суток вел корректировку артиллерии и авиации, в результате чего было уничтожено значительное количество вражеской техники и несколько оккупантов. Во время отступления 27 февраля отвлек на себя вражескую авиацию и выполнил определенную задачу, сохранив личный состав, вооружение и технику.

Награжден также Герой Украины, командир отдельного мотопехотного батальона майор Богдан Дронов. С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он с личным составом батальона ответственно держал определенные рубежи, останавливал прорывы противника и не давал ему возможности прорвать оборону, наносил контрударов. Благодаря решительным и смелым действиям командира батальона было уничтожено до 30 человек живой силы противника, захвачено оружие и боеприпасы.

Орден вручен командиру бригады полковнику Александру Луценко, который с начала российско-украинской войны умело выполнял задачи по выходу на определенные позиции и сдерживанию превосходящих сил противника в районах населенных пунктов Станица Луганска и Счастья. После получения приказа об отступлении подразделения бригады удерживали свои позиции еще в течение двух суток, отвлекая на себя основной огневой удар противника, что позволило другим подразделениям осуществить перегруппировку. Было уничтожено несколько десятков единиц бронированной техники и личного состава противника.

Высшей государственной наградой отмечен также командир танкового батальона подполковник Владислав Прокопенко, с конца 2018 года принимавший участие в Операции объединенных сил на территории Донецкой области. С началом полномасштабной военной агрессии России 24-25 февраля он умело руководил действиями батальона на временно оккупированной врагом территории. Оказавшись в окружении врага, принимал быстрые и оптимальные решения, что дало возможность сохранить личный состав и технику.

Орден «Золотая Звезда» также вручен заместителю командира роты старшему лейтенанту Дмитрию Тодорову, который со 2 августа 2021 находится в районе проведения ООС на Донбассе. В марте-апреле подразделения, в которых находился Герой Украины, выполняли боевые задания в Донецкой области. Во время боев была уничтожена техника и живая сила противника. Защитники Украины также успешно эвакуировали раненых собратьев.

«Крест боевых заслуг» из рук Владимира Зеленского получил командир морского водолазного судна «Нетешин» Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины штаб-старшина Николай Соколовский, который с 24 февраля по 23 мая 2022 года на высоком профессиональном уровне организовал и лично возглавил исполнение неприсущего для водолазного судна боевого задания по проведению установления минно-взрывных заграждений в Черноморской операционной зоне с целью недопущения высадки вражеского десанта. Несмотря на риск, судно выполнило боевые задачи в непосредственной близости к вражеским кораблям и при постоянном противодействии вражеской авиации. Именно благодаря боевому опыту Николая Соколовского его решительным и нешаблонным решением установление минно-взрывных заграждений были проведены в кратчайшие сроки и сорваны планы врага по проведению десантной операции на юге Украины. Обеспечивал проведение водолазных спусков по поиску тел экипажа патрульного катера «Славянск» и экипажу рейдового тральщика «Геническиск», а также поиску и подъему артиллерийского вооружения и средств связи.

Отмечен также командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Александр Шиманский, с 24 февраля защищающий воздушное пространство Украины от атак врага на восточных рубежах. Во время выполнения поставленных задач дивизион уничтожил воздушные цели, среди которых 18 самолетов, один вертолет, пять крылатых ракет, два БПЛА. Продемонстрировал профессионализм и командирские навыки при ведении боевой работы, снизив количество потерь и разрушений в украинских городах

Кроме того, Глава государства вручил ордена «За мужество», «За заслуги», медаль «За труд и доблесть», орден княгини Ольги. Также были присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Украины» и «Заслуженный врач Украины».

Владимир Зеленский вручил военнослужащим «Крест боевых заслуг». В частности, высшее военное отличие Президента получил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, который в условиях военного положения эффективно организует работу, направленную на отражение полномасштабной вооруженной агрессии рф, нанесение государству-агрессору физических и имиджевых потерь, обеспечение национальных интересов в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и информационной сфере. Лично осуществляет планирование и координацию проведения наиболее важных разведывательных и оперативных мероприятий, специальных операций. Возглавляет работу Координационного штаба по обращению с военнопленными, непосредственно способствует обмену пленных и поиску пропавших без вести защитников Украины.

Глава государства также вручил «Крест боевых заслуг» боевому медику младшему сержанту Ксении Конопли, которая с 24 февраля находилась в районе непосредственного ведения боевых действий в Луганской области. Она неоднократно, рискуя собственной жизнью, вывозила раненых военнослужащих в эвакуацию. Часто это происходило в условиях шквального огня со стороны противника. Также не раз вытаскивала собратьев из-под завалов. Благодаря оказанию неотложной медицинской помощи и своевременной эвакуации раненых Ксения Конопля спасала бойцам жизнь.

Наивысшее военное отличие Президента получил также командир авиационной эскадрильи 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины подполковник Ростислав Лазаренко. С начала вооруженной агрессии он совершил 88 боевых вылетов, в том числе 58 боевых вылетов – с 18 мая по 1 июля 2022 года. Участвовал в уничтожении скопления бронированной техники и живой силы противника. Вылеты выполняли в сложных условиях противодействия со стороны противовоздушных средств и истребителей противника.

Также награжден младший лейтенант Андрей Орел, с апреля 2022 года принимающий участие в отражении вооруженной агрессии РФ. Выполнял боевые задания в Северодонецком районе Луганской области, в составе подразделения уничтожил технику и живую силу противника. В ожесточенных боях с оккупантами продемонстрировал мужество. Создал эффективную систему обороны и огневого поражения противника, в результате чего враг понес значительные потери в технике и вооружении. Благодаря этому подразделения ВСУ смогли удержать определенные позиции и не допустили продвижения вражеских сил. Попав под вражеский артиллерийский обстрел, получил тяжелое ранение.