На День Независимости партизаны подняли флаги Украины в Мариуполе, а также Херсонской и Харьковской областях

В среду, 24 августа, представители Движения Сопротивления подняли флаги Украины над Мариуполем, а также пгт Мирное Херсонской области и городом Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«Уникальные кадры – 24 августа 2022 года Флаг Украины над Мариуполем. Движение Сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли. Движение Сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонщины, Харьковщины, Донбасса, Луганщины и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!» - говорится в сообщении.