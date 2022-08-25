«Очень приятно видеть, как все объединились вокруг единой цели – взаимопомощи и победы!» – депутат Николаевского горсовета Домбровская

С первых часов начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины николаевская команда партии «Слуга Народа» начала помогать как мирному населению, так и военным. Кто-то пошел в ряды ВСУ, кто-то, по своей специальности, продолжил оказывать медицинскую помощь, а кто-то открыл свои гуманитарные штабы для поддержки населения. Так депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская в первый день перепрофилировала свою приемную в гуманитарный штаб, где за полгода войны помощь оказали более 7 тысяч семей.

Об этом сообщается на странице «Слуга Народа. Николаевщина».

«Уже полгода Николаев — это просыпающийся и засыпающий под звуки взрывов город. С первых дней полномасштабного вторжения город фактически стал прифронтовым. Из-за этого из Николаева уехало очень много жителей. Однако я горжусь горожанами, которые не только не покинули его, но и помогают друг другу в это сложное время. Правду говорят, что у николаевцев железная воля и несокрушимый дух! Моя депутатская приемная сегодня – это гуманитарный штаб, где можно получить подгузники, детскую одежду, смеси и детское питание, средства гигиены», – рассказала Татьяна Домбровская.

За это время в Николаев доставили более 120 тонн гуманитарных грузов.