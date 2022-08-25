Большинство жителей оккупированного Мариуполя не собирается участвовать в так называемом «референдуме»

В оккупированном Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают переписывать население во всех районах оккупированного Мариуполя. Цель такой «переписи» – установить реальное количество людей, оставшихся в городе.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Указанные группы посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом.

«В неофициальных разговорах признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном «референдуме» или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в данном мероприятии. По их оценкам, только около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на «избирательные участки» и «проголосовать». В подавляющем большинстве в городе осталось граждане в возрасте 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к россии, так и к представителям оккупационных администраций», - говорится в сообщении.

Также «переписчики» сообщили, что хотя перепись населения и потенциальных «избирателей» до сих пор продолжается, решение о самом «референдуме» и дать его проведение в кремле окончательно не определено. Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября. Напротив, оккупационные власти Мариуполя пытаются не поднимать тему «референдума» и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по «обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду».

Кроме этого стало известно, что с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую «гуманитарную помощь» - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые давали людям хоть как-то побороть голод и нищету. Как одна из причин уменьшения «помощи» указывают низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.

Напомним, на День Независимости партизаны подняли флаги Украины в Мариуполе и в Херсонской и Харьковской областях.