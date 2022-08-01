Объединение николаевских бизнесменов «МрійДій» передали на нужды ВСУ еще три внедорожника

В понедельник, 23 августа, объединение николаевских бизнесменов «МрійДій» передали на нужды ВСУ еще три автомобиля, которые будут помогать защищать Украину.

Об этом говорится в сообщении «МрійДій» в Telegram.

Всего объединение бизнесменов уже приобрели для ВСУ и больниц 14 авто, общая стоимость которых составляет 80 тысяч евро.

«Спасибо всем, кто приобщился к сбору средств на автомобили. Благодарим Андрея Гончарова, участника МрийДий, за финансовую помощь в размере €19 000 на приобретение авто. Благодарим наших друзей из Ирландии, которые провели у себя фестиваль воздушных змеев и собрали средства на 1 авто. Спасибо каждому волонтеру, который помогает нам в этом непростом деле. Сейчас мы как никогда едины. Объединились и делаем все для того, чтобы на нашей земле скорее наступил мир», - говорится в сообщении.

Также в «МрійДій» добавили, что продолжают собирать средства на авто для ВСУ. Присоединиться можно по ссылке – https://mriydiy.com/project/165.

В Николаевской ОВА добавили, что автомобили приехали из Болгарии, Франции и Литвы и прошли полный технический осмотр и готовы к эксплуатации. Транспорт активисты передали на баланс Николаевской областной военной администрации. Внедорожники лично проверил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

- Спасибо волонтерам за непосредственную помощь нашим защитникам. Авто уже осмотрели и сейчас они отправляются на фронт, где наши военные их распределят, - отметил глава области.



