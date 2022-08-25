Британия будет помогать Украине в восстановлении аэродромов и морпортов

Великобритания поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.
Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, сообщает Reuters.
Британские эксперты предоставят технические знания и проведут экспертную оценку поврежденных объектов, преимущественно аэропортов, взлетно-посадочных полос и морских портов, а также помогут с обучением авиационного персонала.
Также совместно с украинскими специалистами помогут составить проекты реконструкции самых поврежденных объектов транспортной инфраструктуры.
Ранее Великобритания согласилась помочь Украине отслеживать украденное россией зерно.