Британия будет помогать Украине в восстановлении аэродромов и морпортов

Великобритания поделится с Украиной технологиями для восстановления транспортной инфраструктуры в рамках нового пакета помощи.

Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, сообщает Reuters .

Британские эксперты предоставят технические знания и проведут экспертную оценку поврежденных объектов, преимущественно аэропортов, взлетно-посадочных полос и морских портов, а также помогут с обучением авиационного персонала.

Также совместно с украинскими специалистами помогут составить проекты реконструкции самых поврежденных объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее Великобритания согласилась помочь Украине отслеживать украденное россией зерно.