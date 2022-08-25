В Украину вернули 53 детей, которых оккупанты незаконно вывезли в россию

Украина уже вернула из россии 53 детей, которые были незаконно депортированы и вывезены российской федерацией. Также государство будет судиться против россии по фактам так называемого усыновления похищенных и вывезенных украинских детей.

Об этом в эфире телемарафона сказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— 53 деток уже удалось вернуть. Сейчас мы говорим и об исковой деятельности. Я поставила задачу четко зафиксировать такие случаи, найти, где были усыновления, и мы будем судиться, мы будем требовать привлечь к ответственности россию, потому что это преступление против нашего государства, против наших детей, - сказала Верещук.

Она добавила, что по вопросам поиска детей, которые вероятно были похищены и вывезены в россию, в Минреинтеграции могут обратиться как родители и родственники этих детей, так и их знакомые.

— Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории российской федерации, мы делаем все, чтобы вернуть ребенка, - сказала Верещук.

Напомним, что оккупанты похитили и незаконно усыновили уже более тысячи детей из Мариуполя.